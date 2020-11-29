كيف تناولت الصحف الأمريكية زيارة الرئيس السيسي لجنوب السودان

أبرزت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجنوب لسودان، وقالت إنها أول زيارة لرئيس مصري لجوبا، وشهدت مناقشة السيسى وسيلفا كير الأمن الإقليميى واستخدام مياه النيل.

وأشارت الوكالة إلى قول الرئيس السيسى فى بيان أنه ناقش مع سيلفا كير تعظيم الاستفادة من مياه النيل الذى قال إنه يجب أن يكون مصدرا للأمل والتنمية والوطنية. وأبرزت أسوشيتدبرس دعوة السيسى للمجتمع الدولى برفع العقوبات عن جنوب السودان الذى يتعافى الآن من حرب أهلية استمرت خمس سنوات وأسفرت عن مقتل حوالى 400 ألف شخص.

من جانبه، شدد رئيس جنوب السودان على أهمية الحوار فى التعرف على القضايا التي تؤثر على الأمن الإقليمى ومسئولية الأفريقيين الساعين إلى حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصف مباحثاته فى جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير بأنها مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.