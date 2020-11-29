تفاصيل جديدة فى قصة وفاة ماردونا.. ممرضته تنفى إجراء فحص طبى قبل وفاته

كشفت عدد من الصحف البرلطانية،عن تفاصيل جديدة، فى قصة وفاة ماردونا، حيث ذكرت جريدة "ديلى ميرور" مزاعم تؤكد تعرض النجم الأرجنتيني اللامع إلى القتل.
وكشفت ممرضة ماردونا فى تصريح لها، لجريدة "ديلى ميرور" البريطانية، أنها كذبت بشأن أجراء فحص طبى للأسطورة الأرجنتتينية.
وقالت فى أعتراف لهان:" لقد كذبت بشأن إجراء فحص طبى لأسطورة كرة القدم يوم وفاته والإقرار بأنه توفى "بنوبة قلبية".
وأشارت إلى اعترافات أخرى بأن مسؤولون يخشون أن النجم ربما يكون قد قُتل، وشبهوا وفاته بالغموض الأرجنتينى الشهير.
ولتوضيح الدوافع التى ربما تكون خلف مقتل مارادونا، قالت "ديلى ميرور": "يمكننا الكشف عن ملكية مارادونا التى من المقرر أن تصبح مركزًا لمعركة قانونية ضخمة تشمل أطفاله وأطفاله غير الشرعيين المزعومين وعشيقة سابقة وحتى الحكومة الإيطالية".
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