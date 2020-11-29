جون طلعت: زيارة السيسي لجنوب السودان تأكيد لموقف مصر الداعم لاستقرار القارة السمراء



أكد جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جنوب السودان، والملفات التي تم التطرق إليها وفي مقدمتها ملف سد النهضة، والتوافق بين البلدين حول ضرورة أن يكون قرار ملء السد بالتوافق بين كافة الدول.

وأشاد النائب في بيان له اليوم، بالاستقبال الحافل بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا يؤكد مكانة مصر ورئيسها في القارة الأفريقية، وأنها تكتسب موضع ثقة كبيرة بين الأشقاء الأفارقة.



ولفت جون طلعت، إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص مصر وسعيها من أجل الحفاظ على أمنها القومي بالإضافة إلى أمن القارة السمراء.



وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة ترجمة الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شكل تفاهمات واتفاقيات في كافة المجالات، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية والتي تمثل عمق استراتيجي هام للدولة المصرية.

