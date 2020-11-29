صور..تحيا مصر ينشر نص تقرير الشيوخ عن لائحته الداخلية..وشكر خاص لمجلس الدولة

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جلستها لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا .وتم تقسيم النواب في القاعة الرئيسية والقاهره المقابله لها قاعة الدستور وهو جزء وقائي ومراعاة تباعد النواب، فيما استعرض المستشار فرج الدري التقرير والذي تضمن توجيه الشكر لمجلس الدولة.
جدير بالذكر أن عدد مواد مشروع اللائحة ٢٩٢ مادة، كما تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتي أنهت عملها أمس بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.
وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراح بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها، موضحاً أن بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت على بعض المواد من مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة إن كان سيحيلها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.
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