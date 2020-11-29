إسبانيا: غياب الصادق المهدي عن المشهد السوداني سيكون ملموس بشكل خاص

نقلت وزارة خارجية إسبانيا تعازي أرانشا غونز إليسا وزير الخارجية لوفاة رئيس الوزراء السوداني، الأسبق الإمام الصادق المهدي، معبرة عن تعازيها لأسرته وللسلطات السودانية والشعب السوداني الشقيق وجددت دعمها لمجلس السيادة الانتقالي.
وأشارت فى بيان صدر عن الخارجية الاسبانية مؤخرا إلى إن غياب الإمام الذي كان عضوا في نادي مدريد للديمقراطية سيكون ملموسا بشكل خاص في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وأن الحكومة الإسبانية على ثقة من أن إرثه سيستمر في المساهمة في تحقيق السلام والوحدة والديمقراطية وجددت دعمها لمجلس السيادة الانتقالي.
كما تلقت البعثة الدبلوماسية السودانية في مدريد رسالة تعزية من التحالف العالمي للقيادة ما يعرف بنادي مدريد معنونة للدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء تعزية في وفاة الإمام الصادق المهدي.
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وقال القائم بالأعمال في السفارة السودانية بمدريد إن الصحف الإسبانية وفي مقدمتها أوروبا برس نشرت خبر وفاة الإمام.
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