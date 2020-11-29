النائب حسام الخولي يوجه الشكر للجنة لائحة الشيوخ ويطرح تعديلات علي المواد

وجه النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب مستقبل وطن الشكر للجنة اعداد اللائحة.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق " قضينا ساعات طويلة لإقرارها ،و كان هناك تعدد في الآراء و استطعنا بعد ساعات من العمل الخروج بلائحة مميزة تغطي كل ما يتمناه الأعضاء

و أشار النائب النائب حسام الخولي ان لديهم تعديلات على المادة 1 و المادة 24 و انه سيتم تقديم طلبات في هذا السياق موضحا انه تم تقديمها أيضا للجنة في وقت سابق.

وبدأت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،وذلك لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ .

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استعرض المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي أكد الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

وحسب التقرير البرلماني، فأن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالاضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك إلتزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونه من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة عهلي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه

