الأهلي يستعد للقاء الكأس وأجاي يغيب عن المباراة (تفاصيل)

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، اليوم الأحد، للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري في نصف النهائي كأس مصر، والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الأهلي علي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجه 2/1 ، أحرز الهدف الأول للأحمر عمرو السوليه وبعدها تعادل شيكابالا للفارس الأبيض بتسديده رائعة وفي الدقيقة 86 أحرز مجدي "قفشه" هدف الفوز، وانتزاع لقب الأميرة السمراء.

وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بالأميرة السمراء، إذ يسجل في تاريخ الأهلي البطولة التاسعة بعد تأهل الفريق للنهائي مرتين علي التوالي وانتهت بخساره في كل مرة.

اقرأ أيضا: عبد الحفيظ: مكافآت استثنائية للاعبي الأهلي



ومن المتوقع يغيب عن اللقاء جونيور أجاي بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأنكل خلال مباراة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وأكد الجهاز الطبي أن إصابة أجاي ليست بسيطة وسيحتاج اللاعب لفترة علاج لن تقل عن أسبوعين.

والجدير بالذكر ان اخر مباراه للاهلي في كأس مصر امام فريق ابو قير للأسمده في ربع النهائي وانتهت بفوز الاهلي بنتيجه 2/1.