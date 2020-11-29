جامعة حلوان: تدريب ٥٠٠ طالب في الأسبوع الأول من مشروع التأهيل لسوق العمل

قالت الدكتورة حنان كمال، مدير مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان، إن المركز استطاع المشروع تنفيذ ١٨ دورة تدريبية بكليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية والتجارة والعلوم والتمريض ومركز التطوير الوظيفي CDC وذلك بواقع تدريب ٥٠٠ طالب وطالبة.

وأضافت في بيان صحفي، صادر عن جامعة حلوان، أنه تستمر فعاليات المشروع لتبدأ بكليات التكنولوجيا والتعليم والآداب والاقتصاد المنزلي والمدينة وجاري التنسيق مع باقي الكليات وذلك بهدف إتاحة فرصة للطلاب لاستغلال فترة دراستهم وامدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، لأن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن المشروع مخصص لطلاب السنوات النهائية وتم إطلاقه عقب الحصول على موافقة مجلس الجامعة لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبري الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.

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جدير بالذكر أن المشروع لطلاب الفرق النهائية يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.