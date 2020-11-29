بدء سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية بكليتى الآداب والتربية جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان بدء سلسلة جديدة من محاضرات دولية بكليتى الآداب والتربية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك فى إطار جهود التدويل الافتراضى للأنشطة التدريسية بجامعة حلوان، واستكمالا لفعاليات سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية التى نظمها مكتب العلاقات الدولية بكلية التجارة لتدريس الاقتصاد المصرى.

تضمنت سلسلة المحاضرات تدريس اللغة العربية بالتعاون بين جامعة طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان وقسم اللغة العربية بكلية الآداب.

شارك فى التدريس الدكتور عصام محمود، والدكتور جميل عبد المجيد، والدكتور مجدى إبراهيم يوسف.

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وبدأ قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية فى تدريس اتجاهات عالمية فى ستيم بالتعاون مع البروفيسور مارتن ليندنر بجامعة مارتن لوثر فى ألمانيا، وشاركه فى التدريس الأستاذة الدكتورة لبنى شهاب.

وأعرب الدكتور اليور محمودوف نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولي عن اهتمام بلاده باللغة العربية وسعادته للتعاون مع جامعة حلوان في هذا المجال وامتنانه لأساتذة اللغة العربية بجامعة حلوان عن دورهم في هذه المبادرة والتأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال تعليم اللغة العربية.

وأكد البروفيسور مارتن ليندنر عن سعادته بمبادرة التدريس الافتراضى بالتبادل مع أساتذة مصريين من جامعة حلوان وحرصه على استمرار التعاون الذى بدأ مع كلية التربية من خلال مشاركته فى مشروع ايراسموس الممول من الاتحاد الأوروبى، وقد أشاد بتميز طلاب جامعة حلوان وحرصهم على الدراسة الدولية من خلال إلقاء الضوء على باحثي الدكتوراه بكلية التربية الذين حصلوا على فرص لاستكمال دراساتهم بجامعة مارتن لوثر بألمانيا.