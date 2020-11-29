عاجل.. بدء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة اللائحة الداخلية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعدما عقدت اللجنة الخاصة، أمس، اجتماعا ناقشت خلاله ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكذلك مقترحات تعديل المواد لبعض النواب.

جدير بالذكر أن عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة، كما تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر الواتس آب، ومعها التقرير الذى أعدته لجنة إعداد اللائحة والتى أنهت عملها أمس، بعد اجتماع دام 6 ساعات متواصلة.

وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللجنة كان لديها 25 اقتراحا بالتعديل من الأعضاء، تم العدول عن معظمها، وبقى عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها، موضحاً أن بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها، والباقى وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التى وردت على بعض المواد من مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس المجلس هو الذى سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة إن كان سيحيلها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.