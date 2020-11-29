وزير التنمية المحلية يلتقى صاحبة مبادرة درع التسامح.. صعيد بلا ثأر

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء استمع الوزير شعراوى إلى تفاصيل المبادرة، حيث أشارت صفاء عسران إلى أنها استطاعت خلال 8 سنوات أن تنهى عدد من الخصومات الثأرية فى بعض محافظات الصعيد والتى استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.

وأضافت صفاء عسران، أن الثأر من الموروثات السيئة بالصعيد والتى راح ضحيتها الآلاف من الشباب بسبب العادات والتقاليد، مضيفة أنها تقوم بالمشاركة فى الجلسات العرفية التى تعقد بين العائلات لإيقاف الثأر وسلسال الدم بينهم.

وأوضحت عسران، أنه فى بعض الأحيان يرفض أهل القتيل استلام الكفن أو الصلح ويستمر سلسل الدم والثأر بلا نهاية، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت وأصبحت بديلة للكفن فى عدد كبير من الحالات المتساوية فى الدم والتى لا يصلح فيها تقديم الكفن، حيث يتم تقديم درع "التسامح صعيد بلا ثأر".

وقالت إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق ورئيس مؤسسة مصر الخير أعلنوا رعايتهم ودعمهم للمبادرة.

وأعربت عن سعادتها بدعم الحكومة للمبادرة ليشعر ولى الدم بأن الدولة تقوم بتكريمهم أمام أسرهم ومختلف العائلات والحاضرين لجلسات الصلح ويكون ذلك بحضور المحافظين ومديرى الأمن، لافتة إلى أنها تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين من محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحرى خصوصا الغربية والدقهلية والمنوفية عن طريق التليفون وصفحتها على الفيسبوك يطلبون منها المساعدة فى حل بعض الخصومات الثأرية بمحافظاتهم وكذا بعض الجلسات العرفية.

وأشارت إلى أن أسرتها تقوم بدعمها وتساندها على الاستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة وتقوم شقيقتها بالتعاون معها ومساعدتها فى هذه المبادرة خصوصا فى الذهاب والسفر لمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوى، بالمبادرة والدور الذى تقوم به فتاة الصعيد لنشر قيم التسامح والمحبة بين المواطنين وحماية الأرواح والشباب والأطفال والسيدات بالصعيد، لافتاً إلى أن المبادرة جيدة وفريدة من نوعها وستقوم الوزارة بدعمها لاستمرار نجاحها فى محافظات الصعيد وباقى المحافظات، خصوصا فى ظل جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد.

كما أعلن وزير التنمية المحلية عن موافقته على طلب الفتاة صفاء عسران على رعايته للمبادرة وأن يتم كتابة اسمه على الدرع الذى يتم تسليمه فى جلسات الصلح والخصومات الثأرية.

ووجه اللواء محمود شعراوى، بالتنسيق مع السادة المحافظين لتقديم كل الدعم والمساندة للسيدة صفاء عسران لإنجاح مبادرتها والمساهمة فى محاربة الثأر بمختلف المحافظات خصوصا بعد النجاح الذى حققته المبادرة خلال السنوات الماضية.

وفى ختام اللقاء منح اللواء محمود شعراوى، بنت الصعيد شهادة تقدير من الوزارة، كما أهدت صفاء عسران درع المبادرة إلى وزير التنمية المحلية وقدمت له خالص شكرها وتقديرها على اهتمامه بلقاءها وتقديم كل الدعم لها خلال الفترة المقبلة.