عبد الوهاب عبد الرازق: الحكومة حريصة على التعاون المثمر مع مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية، حيث أكد التقرير البرلمانى، أن اللجنة أجرت فى سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يأتى اتساقا مع حكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية، بما يكفل له تنظيم العمل به، وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
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