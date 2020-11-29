الحكومة تنفى شائعة إعلان الشروط الجديدة لموسم العمرة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، لنفى تلك الأنباء، موكدا أنه لا صحة لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالى كما تداول على صفحات السوشيال ميديا.

وأوضح أنه يتم دراسة الوضع الحالى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لأجل الوصول إلى ضوابط آمنة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين فى أداء العمرة.

وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية، كما يجب توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات التى تؤدى إلى بلبلة الرأى العام.

وفى سياق متصل، سيتم مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التى ستعلنها المملكة العربية السعودية.