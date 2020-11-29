«دوت الخليج» ينشر نص تقرير تشكيل اللجنة الخاصة لـ مشروع لائحة مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - كما وافق المجلس، خلال جلسته اليوم الأحد، على اقتراح بتفويض مكتب المجلس بتشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية، والذى تقدم به رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

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