إنفوجراف.. خطوات تقديم شكوى إلى النائب العام

جدة - نرمين السيد - وعلى المتقدم بالبلاغ اتباع 6 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهى كالتالى: 1 - إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفى 01111755959 عبر تطبيق واتس آب. 2- يتم الرد على الشاكى برسالة داخلها ملف نصى. 3 - تنزيل الملف النصى الذى سيرسل عبر التطبيق وملء النموذج به إلكترونيا. 4 - حفظ الملف النصي. 5 - إعادة إرسال الملف النصى لذات الرقم عبر التطبيق. 6- إبلاغ المتظلم برقم الشكوى حتى يتسنى له متابعتها، علما بأن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.

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