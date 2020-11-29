المصريين الأحرار يثمن تحركات السيسى لدعم السلام فى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وأكد الكاتب هانى لبيب، المتحدث الإعلامى للحزب، أن الرئيس السيسى حريص على دعم والنهوض بالعلاقات المصرية مع جوبا وسيلفا كير، مشيرا إلى أن تصريحات السيسى حول نهر النيل رسالة للعالم ولإفريقيا ولدول الحوض من جوبا بأنها تدعو للتعاون واستغلاله لمصلحة شعوب دول الحوض وليس للتصارع.
ولفت لبيب، إلى أن زيارة السيسى تنبع من إحساسه بمسؤوليته تجاه إفريقيا وحرصه دائما على التحدث بلسانها فى كل المحافل الدولية باعتباره زعيما لها قبل توليه رئاسة الاتحاد، خلال الدورة السابقة، حيث دعا الرئيس خلال زيارته المجتمع الدولى بدعم ومساندة جوبا فى مشاريعها التنموية واستقرارها الأمنى الداخلى.
وأشاد الكاتب هانى لبيب بحرص الرئيس على مخاطبة المجتمع الدولى لرفع العقوبات عنها، مؤكدا أن هذا يمثل لفتة لا تغيب عن زعيم وقائد إفريقى.
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