الحكومة تنفى إعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي، وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت أنه جارٍ حالياً دراسة الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، للوصول إلى ضوابط آمنة تحفظ حقوق كافة المواطنين الراغبين في أداء العمرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي سياق متصل، سيتم مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية.