محافظ الجيزة: ضبط 22 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 22 طن أحشاء ودهون حيوانية ومقطعات لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الأدمي وذلك على مدار شهر نوفمبر داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين. ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله حيث شملت ضبط 16,8 طن جلود ومخلفات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى لدى مخزن تجميع مخلفات

بناحية أبو النمرس و 3 طن لحوم ومصنعات لحوم ولحوم مفروم ودهون حيوانية ودواجن داخل ثلاجات حفظ تابعة لمحال وحوالى 3 طن لحوم ومصنعاتها ودواجن واسماك خلال الحملات على محال الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت على مستوى المحافظة