خبير مناعة: فيروس كورونا فائق السرعة في الانتشار وذكي في إصابة الهدف

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا فائق السرعة فى الانتشار وذكى جدا فى إصابة الهدف، ويصيب 285 كل دقيقة وفق إحصائيات أمس السبت.

وأضاف مجدي بدران، أن العالم سجل حتى اليوم 29 نوفمبر 2020، 62634553 حالة إصابة، منهم 410211 فى آخر 24 ساعة، وتوفي 1458959 فى العالم كله بسبب الكورونا.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت إصابات حتى الآن 13,605,692، منهم 143373 فى أخر 24 ساعة، فى أمريكا كورونا يصيب 100 كل دقيقة بالأمس، مضيفا: "هناك ستة دول أوروبية تعدت عتبة المليون إصابة، وروسيا وفرنسا تجاوزتا عتبة المليونين، روسيا تعدت المليونين لأول مرة يوم 19 نوفمبر وسجلت حينها 2015608، وكانت تعدت حاجز المليون إصابة يوم 1 سبتمبر وسجلت حينها 1000048، اليوم أصبحت 2242633 أى زيادة قدرها 227025 فى تسعة أيام، فرنسا تعدت المليونين لأول مرة يوم 15 نوفمبر و سجلت حينها 2010888 وكانت تعدت حاجز المليون إصابة يوم 23 أكتوبر وسجلت حينها 1041075 واليوم أصبحت 2208699 أى زيادة 197811 فى 13 يوما.

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وتابع: إسبانيا تعدت المليون لأول مرة يوم 16 أكتوبر وسجلت حينها 1015658 أسبانيا سجلت 1646192 حتى الآن ،إيطاليا سجلت حتى الآن 1605172 حالة، المملكة المتحدة 1564532 حتى الآن، ألمانيا سجلت 1041970 حتى الآن.

