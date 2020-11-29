برئاسة العسومي.. أشرف رشاد يشارك في اجتماع لجنة جائزة الوسام العربي

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الرياضية، في اجتماع لجنة الوسام "جائزة وسام البرلمان العربي" وذلك بمقر جامعة الدول العربية.
جاء ذلك تحت إشراف رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، وبمشاركة كافة الأعضاء.
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وتناول الاجتماع مناقشة آليات عمل اللجنة وأهدافها ودورها في تحفيز وتدعيم دور النواب على القيام بمهامهم وواجباتهم، وتقديم المبادرات الخلاقة، وإبداء التقدير والعرفان للشخصيات العربية نحو تحقيق أهداف الجامعة العربية والحفاظ على السلم والأمن القومي.
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