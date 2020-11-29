وزيرة الهجرة تستعرض نتائج رجل أعمال مصري بالخارج مع وزارة الإنتاج الحربي

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مع المهندس تامر هدايت، رئيس شركة أحد المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، لاستعراض نتائج تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربي وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وشركتها الأمريكية، لتطوير مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي الذي يضم مركز البيانات “داتا سنتر” والاتصال “كول سنتر” طبقا لأحدث المواصفات العالمية وأحدث الأجهزة.

جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2019.

أعربت مكرم عن شكرها للواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، وكافة العاملين بالوزارة لتعاونهم الدائم للاستفادة من خبرات أبناء مصر بالخارج في مجالات العمل المختلفة، ومن بينها مشروع المهندس تامر هدايت، الذي يعمل جاهدًا منذ مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" على تقديم كل ما يلزم في تخصص تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في خطة التحول الرقمي في مصر.

وقال المهندس تامر هدايت، رئيس إحدى الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات، إن الفترة الماضية شهدت تطور بمركز نظم المعلومات والحواسب لوزارة الإنتاج الحربي، الذي يضم مركز البيانات “داتا سنتر” والاتصال “كول سنتر” طبقا لأحدث المواصفات العالمية وأحدث الأجهزة، ويتم استعراض هذا التطور بجناح الوزارة بمعرض كايرو اي سي تي.

وأشار هدايت، إلى أن التعاون الحالي مع وزارة الإنتاج الحربي، يأتي ضمن بروتوكول تعاون يستهدف تنفيذ سياسة الوزارة، والتي تقوم على التعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين أحدث التكنولوجيات في مصر، وتطوير المشروعات القومية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم التي يشارك بها مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة مثل منظومة السلع التموينية، والحيازة الزراعية، والحجر الزراعي ومنظومة تتبع الدواء ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة الشهر العقاري، ومنظومة الضرائب العقارية.

وأضاف هدايت، أن مشروعه مع وزارة الإنتاج الحربي تم تنفيذه في غضون شهور واليوم تستعرض الوزارة بجناحها بمعرض كايرو اي سي، ما تم من تطور بمركز نظم المعلومات والحواسب لوزارة الانتاج الحربي الذي يضم مركز البيانات “داتا سنتر” والاتصال “كول سنتر” طبقا لأحدث المواصفات العالمية وأحدث الأجهزة بالتعاون مع شركة نت سينك الأمريكية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء مراكز البيانات.

أعرب عن شكره لجهود وزارة الهجرة في ربط أبناء مصر بالخارج بوطنهم الأم، وكان ذلك سببًا مباشرًا لعودته للعمل في مصر بعد سنوات، من خلال تعاونه مع بعض المشروعات مع الوزارات المعنية كإحدى ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" الذي تم تنفيذه العام الماضي، بحضور كوكبة من أبناء مصر في الخارج.

وأكد هدايت، أن القيادة السياسة لديها إرادة قوية وعزم على تنفيذ خطة التحول الرقمي في مصر بشكل سريع في جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وأنه سعيد بتعاونه مع مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، والنجاح الكبير الذي تم تحقيقه.