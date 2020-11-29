عضو لجنة صياغة لائحة «الشيوخ»: نمهد لفصل تشريعي قوي

قال الكاتب الصحفي، محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، الذي شارك في لجنة الثلاثين لصياغة اللائحة الداخلية للمجلس، إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا للخروج بهذه اللائحة التي يراها في معظم موادها مكتملة وتمهد لفصل تشريعي قوي.
وأضاف «شبانة» في تصريح خاص لصوت الأمة: «لمست جدية من كل أعضاء مجلس الشيوخ تشير إلى أننا بصدد مجلس قوي، وغرفة برلمانية ثانية ستساهم بشكل كبير في تشكيل بيئة تشريعية تخدم في الأساس مصلحة المواطن والشارع المصري».
وعن اللجنة التي سيشارك فيها شبانة، قال إنه لم يحسم أمره بعد ولكن في النهاية سيشارك في لجنة من اللجان التي تمس مجاله وخبرته كلجنة الإعلام أو الشباب، موضحا أنه بغض النظر عن اسم اللجنة، فسيبذل كامل مجهوده داخل اللجنة واجتماعاتها ومشروعات القوانين والاقتراحات المعروضة عليها.
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