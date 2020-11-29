إدانة جماعية لممارسات الهند.. منظمة المؤتمر الإسلامى تؤكد على موقفها إزاء النزاع على كشمير

أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس السبت، دعمها القوي لقضية جامو وكشمير في قرار تم تبنيه بالإجماع في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى.

أدان القرار بالإجماع الهند بشدة، بحسب بيان من سفارة باكستان بالقاهرة، لإرهابها الذي ترعاه الدولة ضد الكشميريين الأبرياء وأدان كذلك استخدام الطلقات الرش "رصاص محرم دوليا" من قبل القوات الهندية فى جامو و كشمير التى تحتلها الهند.

وحث المؤتمر الهند على التقيد بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الانسان، كما حث المجتمع الدولي على مراجعة ارتباطاته مع الهند، والاعتراف بأن شعب جامو و كشمير طرف رئيسي في النزاع.

وقرر الوزراء فى اجتماعهم مواصلة النظر في النزاع على جامو وكشمير في الاجتماع الـــــ 48 لمجلس وزراء الخارجية المقرر في اسلام اباد ، وأعادوا التأكيد على البيانين الصادرين عن لجنة الاتصال التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى عن جامو وكشمير، اللذين حثا الهند بشدة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرين للأمم المتحدة من منسق الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جامو وكشمير، مع التأكيد مجددًا على أن القرار النهائي حول النزاع على جامو وكشمير سيكون من خلال إجراء استفتاء حر وغير متحيز تحت رعاية الأمم المتحدة.