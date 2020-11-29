هيئة الدواء: تيسيرات وحوافز لتشجيع التصنيع المحلى لأدوية "الإيدز"

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن موافقة الدكتور رئيس الهيئة على منح تيسيرات وحوافز تشجيعية إضافية للشركات التي تلبي احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز".
وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تقرر منح الشركات التى ستقوم بالتسجيل والتصنيع المحلي لأدوية فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" ميزة التسجيل السريع "fast track" بما يساهم فى سرعة توافر تلك المستحضرات وتلبية احتياجات وزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى عدم احتساب عدد طلبات الاستعلام المتاح تقديمها شهريًا لأي من المستفيدين بهذا القرار ضمن أي أعداد لتقديم طلبات التسجيل، مع منح تلك المستحضرات ميزة سعرية نظرًا لما ستساهم به من تحويل المستحضرات المستوردة إلى مستحضرات محلية الصنع، وهو ما يؤثر بالايجاب على توفير نفقات البرامج العلاجية للدولة.
وأوضح أن الهيئة تسعى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الصحية الأخرى المعنية بملف الدواء إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة فيما يخص توفير احتياجات الدولة من المستحضرات الصيدلية والحيوية، وأنها تولي أهمية قصوى إلى توفير المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، كذلك دعم وتشجيع شركات الأدوية المحلية فيما يخص إجراءات التسجيل والتصنيع للعديد من المستحضرات الهامة للمريض المصري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية قيام الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والحيوية، والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات الحكومية، وسوق الدواء المصري.
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