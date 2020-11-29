لأول مرة بـ البحيرة.. الفريق الطائر لجراحات القلب يجرى جراحتين تغيير صمام بالمنظار

نجح الفريق الطبى الطائر لجراحات القلب بالمنظار التابع للهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في إجراء تغيير للصمام الميترالي لمريضتين بمستشفى دمنهور التعليمي وخرجت المريضتين من المستشفى بحالة صحية جيدة بعد أربعة أيام فقط من إجراء الجراحة.

قال د. تامر البنا رئيس الفريق الطائر لجراحات القلب بالمناظير بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية إن إجراء جراحات القلب بالمنظار من أحدث طرق جراحات القلب والتي تعد من التقنيات التي تحتاج إلى مهارات عالية وتجهيزات حديثة، وتمتاز هذه الجراحات عن الجراحات التقليدية بأن مدة إقامة المريض بالمستشفى فى كثير من الأحيان تعتبر أقل من نصف مدة الإقامة في الجراحات العادية ويمكن للمريض العودة إلى عمله بعد اسبوعين من إجراء العملية على النقيض من الجراحات العادية التي يعود المريض فيها إلى عمله بعد شهرين من العملية.

وأضاف تامر البنا أن المريضتين، إحداهما عمرها 56 عاما وحالتها الصحيه العامة حرجة وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحيه مما أدى إلى صعوبه علاجها بالطريقه الجراحيه التقليديه أما المريضة الأخرى عمرها 37 عاما ولديها من الظروف التي تجبرها على إستخدام طرق العلاج الحديثه التي تتيح لها ممارسه الحياه الطبيعيه خلال أقصر مده ممكنه وقد تم تغيير الصمام الميترالي للحالتين ومتابعتهما لمده أربع أيام بالمستشفى ومن ثم خروجهم بحاله جيده بحمد الله.

وقال د. أسامه البلكي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي إن إجراء عمليات القلب المفتوح بالمنظار هو السابقه الأولى من نوعها في محافظه البحيره والمحافظات المجاوره ، وهذا ليس بجديد على مستشفى دمنهور التعليمي التي كانت دائما سباقه في تقديم الخدمات الطبيه باحدث الطرق و على أيدى أمهر الأطباء المتميزين وبتجهيزات عالية التقنيه.

من جهته أعرب د. محمد فوزي السودة رئيس الهيئه العامه للمستشفيات التعليميه عن تقديره للفريق الطائر للهيئه لتولي مسئوليه نشر و تدريب الأطباء على مستوى وحدات الهيئه في مجال جراحات القلب بالمناظير، مضيفا ان مستشفى دمنهور التعليمي لن تكون المحطه الوحيده للفريق وسيتم إجراء مثل هذه الجراحات في مستشفيات شبين الكوم التعليمي والأحرار التعليمي وقريبا في مستشفى بنها التعليمي بعد افتتاح مبنى الطوارئ الجديد وقسم جراحات القلب بها.

يأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهوريه ووزيرة الصحه والسكان لرفع المعاناه عن المرضي والعمل على الإسراع فى القضاء على قوائم الإنتظار وتوفير خدمه طبيه متاحه للجميع وبمستوى عالي الجوده لخدمة أهلنا من المرضى وتخفيف معاناتهم.