"حاسبات عين شمس" تستضيف خبراء صناعة البرمجيات في اليوم التعريفي بالأقسام

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور. نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وتنظيم الدكتور شيرين راضي مدير البرامج الجديدة والدكتور. ياسمين عفيفي مدير وحدة الخريجين بالكلية.

وتم عقد اليوم التعريفى من خلال اللقاء المباشر بالطلاب يوم السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ بمدرج فهمي طلبه من الساعه العاشره صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا بحضور عدد كبير من طلاب الفرق المختلفة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى.

ودار اللقاء حول فرص التوظيف لخريجي الأقسام الجديدة وإحتياجات سوق العمل والمهارات العمليه المطلوبه وقام ممثلي الشركات بعرض تقديمي عن المجالات المختلفه حيث قام المهندس ايمن يسري بتقديم مجال الامن السيبراني، وقام المهندس ايمن طاهر بتقديم مجال تصميم الواجهات، وقام المهندس احمد فوزي بتقديم مجال صناعة الالعاب وقام المهندس اسلام بكر بتقديم مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام اللقاء قام ممثلو الشركات بالرد على تساؤلات الطلاب.