نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان دخول برج قليوب الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة بإجمالي ١٢ كم وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و15 برج ثانوي و80 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٧٧% وتم حتى الآن دخول عدد 11 برج رئيسي الخدمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب) و10 أبراج ثانوية و58 مزلقانات الخدمة مشيرًا إلى أن برج قليوب والمنطقة الاوتوماتيكية تتحكم في عدد 19 سيمافور ضوئي وعدد 6 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا وعدد 46 موتور تحويله.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفًا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وآخرها خلال افتتاح فخامته لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020 بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.