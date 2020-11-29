نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصناعات الهندسية": ارتفاع فاتورة الطاقة لـ5 مليارات جنيه يهدد ريادة المنتج بالأسواق العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لإنقاذ صناعة الألومنيوم والسبائك الحديدية المهددة بالتوقف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة فى صهر المواد الخام.

كشف المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تقرير للدكتور رئيس الوزراء أن الارتفاع المتزايد فى أسعار الطاقة بلغ أكثر من 120% عما كان مخطط لها من قبل الدولة أدى إلى ارتفاع الفاتورة المطلوبة من شركتى الألومنيوم بنجح حمادى والسبائك الحديدية بإدفو لنحو 5 مليارات جنيه سنوياً وهى تمثل نسبة 48% من تكلفة إنتاج الطن الواحد.

أشار إلى أن الدولة أقرت المشروع القومى للتوسع فى إنتاج الألومنيوم والسبائك الحديدية للحفاظ على الريادة التى تتمتع بها مصر فى الأسواق العالمية وهذا يتطلب موافقة وزارة الكهرباء بضرورة الاستجابة لرؤية الشركتين المتمثلة فى استخدام الطاقة البديلة من خلال مشروع الطاقة الشمسية التى تتمتع بها محافظتى قنا وأسوان.

