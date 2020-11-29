التأمينات تعلن خطة صرف معاشات شهر ديسمبر

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عدهم ما قارب من 10.5 مليون مواطن علي مستوي الجمهورية مع الساعات الأولي من صباح يوم الثلاثاء المقبل بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

و أشار رئيس هيئة التامين الإجتماعي، إلي أنه ومع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كرونا وإستمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الأول والثاني من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتبارًا من اليوم الأول من ديسمبر.

و في سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إستمرار العمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر، وذلك من خلال توفير مندوبي البنوك المصريه بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول علي كارت ميزه أثناء قيامه بعملية الصرف علي أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها إعتبارًا من الشهر التالي وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضًا كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.