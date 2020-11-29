نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة المبدئية، على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن الحكومة جادة وصادقة تماما بالعمل علي التعاون الدائم والمثمر مع المجلس، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا.

وتأتي الإشارة إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.