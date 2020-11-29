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بعد الموافقة عليها.. تعرف على المادة المنظمة للأمور التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للأمور التى يؤخذ فيها رأيه باللائحة الداخلية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، على المادة الرابعة من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بالأمور التى يؤخذ فيها رأيه.

وجاءت المادة الرابعة التي تمت الموافقة عليها، كالآتي:

• مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

• مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

• الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

• ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

• يبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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