نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الموافقة عليها.. تعرف على المادة المنظمة للأمور التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للأمور التى يؤخذ فيها رأيه باللائحة الداخلية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، على المادة الرابعة من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بالأمور التى يؤخذ فيها رأيه.

وجاءت المادة الرابعة التي تمت الموافقة عليها، كالآتي:

• مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

• مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

• الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

• ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

• يبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.