نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القباج تزور محافظة الشرقية اليوم وتفتتح وحدتي التضامن وبنك ناصر بجامعة الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقوم نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الشرقية يرافقها خلالها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ومن المقرر أن تقوم القباج خلال جولتها بزيارة جامعة الزقازيق، حيث تقوم بافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وحدة بنك ناصر وبيت التطوع لمكافحة الإدمان بالجامعة.

كما تشهد وزيرة التضامن الإجتماعي عرضا لكلية التربية الرياضية بنات، فضلا عن عرض فني لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

كما تقوم الوزيرة ايضًا بتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة منها مجمع خدمات الطفولة والامومة، بالاضافة الى دار بسمة لايواء المشردين ومجمع الدفاع الاجتماعي بالمحافظة.