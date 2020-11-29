صور.. وزير النقل يشهد دخول بر ج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية الخدمة

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وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من 19 برجًا رئيسيًا، و15 برجًا ثانويًا، و80 مزلقانًا، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 77%، وتم حتى الآن دخل 11 برجًا رئيسيًا الخدمة، إضافة إلى 10 أبراج ثانوية، و58 مزلقانًا.
وقال كامل الوزير، إن برج قليوب، والمنطقة الأوتوماتيكية، يتحكمان فى 19 سيمافور ضوئى، و6 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا، و46 موتور تحويله.
وأضاف كامل الوزير، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى "الكهربى القديم" بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
وأكد أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات، يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا، تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كيلو متر، بتكلفة 46.8 مليار جنيه، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
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