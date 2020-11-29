صور.. وزير النقل يشهد دخول بر ج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية الخدمة

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها، الخدمة، بإجمالى 12كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية، بطول 208 كم، والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية، بنظام إلكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان، والحاصل على شهادة 4SILL.





وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من 19 برجًا رئيسيًا، و15 برجًا ثانويًا، و80 مزلقانًا، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 77%، وتم حتى الآن دخل 11 برجًا رئيسيًا الخدمة، إضافة إلى 10 أبراج ثانوية، و58 مزلقانًا.

وقال كامل الوزير، إن برج قليوب، والمنطقة الأوتوماتيكية، يتحكمان فى 19 سيمافور ضوئى، و6 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا، و46 موتور تحويله.

وأضاف كامل الوزير، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى "الكهربى القديم" بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأكد أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات، يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا، تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كيلو متر، بتكلفة 46.8 مليار جنيه، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.