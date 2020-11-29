اليوم.. نيفين القباج تفتتح بيت مكافحة الإدمان بجامعة الزقازيق

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تزور القباج خلال جولتها جامعة الزقازيق، حيث تفتتح وحدة التضامن الاجتماعى، ووحدة بنك ناصر، وبيت التطوع لمكافحة الإدمان بالجامعة.

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضا لكلية التربية الرياضية بنات، فضلا عن عرض فنى لذوى الإعاقة بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب من ذوى الإعاقة بالجامعة.

كما تتفقد الوزيرة أيضا عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، منها مجمع خدمات الطفولة والأمومة، بالإضافة إلى دار بسمة لإيواء المشردين، ومجمع الدفاع الاجتماعى بالمحافظة.