جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تزور القباج خلال جولتها جامعة الزقازيق، حيث تفتتح وحدة التضامن الاجتماعى، ووحدة بنك ناصر، وبيت التطوع لمكافحة الإدمان بالجامعة.
كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضا لكلية التربية الرياضية بنات، فضلا عن عرض فنى لذوى الإعاقة بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب من ذوى الإعاقة بالجامعة.
كما تتفقد الوزيرة أيضا عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، منها مجمع خدمات الطفولة والأمومة، بالإضافة إلى دار بسمة لإيواء المشردين، ومجمع الدفاع الاجتماعى بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. نيفين القباج تفتتح بيت مكافحة الإدمان بجامعة الزقازيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.