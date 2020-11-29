مجلس جامعة القاهرة يعلن أسماء 32 فائزًا من علماء الجامعة وباحثيها بجوائز...

د. الخشت: يستعرض إنجازات وتطورات المشروعات الكبرى بالجامعة ويؤكد جاهزية مستشفياتها لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

د. الخشت يوجه بانتظام العملية التعليمية وامتحانات الميدتيرم حضوريًا أو عبر منصة الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة

المجلس يشيد بسرعة انجاز 425 عمارة واختيار رئيس الجامعة لنخبة من القيادات لإدارة مشروع إسكان الجامعة وتجاوز مشكلاته المزمنة

د. الخشت: استمرار عملية استكمال البنية التكنولوجية ورفع كفاءة المدن الجامعية والاستعداد لمواجهة أية أمطار أو عواصف محتملة

عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق، وأعضاء المجلس والنواب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها؛ إعلان أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2019، وفتح باب التقدم لجوائز الجامعة لعام 2020، وعرض جهود لجنة الإسكان خلال الـ 3 أعوام الماضية، وتطورات مشروعات الجامعة الكبرى، وجاهزية المستشفيات الجامعية ورفع الاستعدادات بها لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2019، بأنواعها المختلفة (التميز - التقديرية - التفوق العلمي - التشجيعية - الإختراع) حيث فاز بالجوائز 32 عالمًا وباحثًا في المجالات العلمية المختلفة، ووافق المجلس وقدم التهنئة للفائزين، كما وافق المجلس على فتح باب التقدم لجوائز الجامعة لعام 2020 بدءًا من أول ديسمبر ولمدة شهرين.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، نسب الإنجاز في المشروعات الكبرى للجامعة، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، لأعمال الترميم والتطوير والتجديد لمباني المعهد القومي للأورام، ومستشفى الاستقبال والطواريء التي وجه رئيس الجمهورية بسرعة تطويرها وفق الكود العالمي للمستشفيات، والوقوف على ماتم من تطوير وتجديد تمهيدًا لافتتاحهما قريبًا بعد إنجاز مراحل كبيرة من عمليات التطوير، وذلك إلى جانب الافتتاحات التي تمت مؤخرا بالفعل في مستشفيات أبو الريش للأطفال الياباني والمنيرة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، أيضًا جهود إدارة الجامعة في تفعيل وتطبيق مباديء وثيقة التنوير التي أطلقتها الجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وترجمتها إلى 17 لغة أجنبية، منها 7 لغات أوروبية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليونانية والروسية) و 4 لغات شرقية (الفارسية والتركية والعبرية والأردية) و 4 لغات أفريقية (الهوسا والسواحيلي والصومالي والأمهري) بالإضافة إلى اللغتين الصينية واليابانية، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على الوثيقة التي صدرت في أكتوبر 2017 ونصت في بنودها على المباديء التي تحكم هوية الجامعة وتحدد مسارات عملها في إنطلاقتها إلى جامعة من الجيل الثالث.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة الإلتزام بانتظام العملية التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة، وأعمال الامتحانات سواء حضوريًا أو عبر منصة الجامعة الذكية، والتشديد على ضروة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للتحقيق.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، ومتابعة زيادة سرعة الإنترنت، واستكمال رفع كفاءة المدن الجامعية، واستكمال إمداد الكليات بالشاشات الذكية التفاعلية والبرامج المتقدمة، وبرامج حماية المعلومات لتحقيق أكبر درجات الأمن السيببراني لقواعد معلومات الجامعة.

وأكد الدكتور الخشت، استعداد المستشفيات الجامعية للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية بروتوكول فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات.

ونبه رئيس جامعة القاهرة، إلى ضرورة مراجعة الشؤون الهندسية والحماية المدنية بالجامعة الإجراءات الخاصة بمواجهة أية موجة أمطار أو عواصف، وأعمال الصيانة والمصاعد والتكييفات.

واستمع مجلس جامعة القاهرة، إلى العرض الذي قدمه الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس لجنة إسكان مشروع جامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، والدكتور محمد يوسف محافظ دمياط الأسبق، حيث تم استعراض جهود اللجنة في استكمال المشروع بعد حل جميع المشكلات وتجاوز العقبات التي واجهت المشروع وإسقاط الغرامات، والانتهاء من التعاقدات بأقل الأسعار وأعلى المواصفات الفنية، والقوائم المالية للمشروع.

وأشاد مجلس الجامعة، باختيار الدكتور الخشت لقيادات كبيرة من وزراء ومحافظين سابقين وعمداء كليات ونخبة من المتخصصين ممن لديهم خبرات كبيرة لإدارة مشروع الإسكان، وهو ما يؤكدأن إرادة الجامعة الحالية تتعامل بجدية مع مشكلات المشروع ويعطي مصداقية كبيرة لعمل اللجنة في إنجاز مهمتها بنجاح.