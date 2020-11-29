الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالسلوم ومطروح غدا والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال و جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد غدا شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.