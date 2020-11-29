تبدأ الثلاثاء المقبل.. التأمينات تعلن خطة صرف معاشات شهر ديسمبر

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي على جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم ما يقرب من 10.5 مليون مواطن علي مستوي الجمهورية مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

وأشار رئيس هيئة التامين الاجتماعي إلى أنه مع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، واستمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وقال إن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الأول والثاني من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر.

وأوضح أنه سيتم إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتبارًا من اليوم الأول من ديسمبر.

في سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي استمرار العمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر وذلك من خلال توفير مندوبي البنوك المصريه بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول علي كارت ميزه أثناء قيامه بعملية الصرف علي أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها إعتبارًا من الشهر التالي وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء و سداد كافة المستحقات الحكومية وأيضًا كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.