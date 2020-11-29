مطار القاهرة يلغي سفر راكب إلى دبي بسبب إيجابية فيروس كورونا

ألغت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سفر راكب يحمل تحليل PCR إيجابيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسماح له بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب على رحلة طيران مصر للطيران رقم 912 المتجهة إلى دبي، قام موظف شركة مصر للطيران بالكشف على جميع الإجراءات الخاصة بالركاب من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR وتبين وجود راكب يحمل تحليل فيروس كورونا PCR إيجابي.



وعلى الفور تم إبلاغ إدارة الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، حيث قرر منع الراكب من السفر والسماح له بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتتعامل سلطات مطار القاهرة الدولي، بحزم حيال تطبيق قرارات الحكومة المصرية الخاصة بإجراءات فيروس كورونا، بحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن أنها تفرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين، حيث تحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل PCR - المقدر قيمة إجراؤه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي - لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهي تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.