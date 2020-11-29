لإجراء 100 عملية مياه بيضاء مجانا .. مركز إبصار يطلق قافلة طبية إلى الأقصر

ينظم المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، قافلة طبية مجانية خلال الفترة من 2 – 4 ديسمبر المقبل، بمحافظة الأقصر؛ من أجل تخفيف معاناة المرضى، والحد من انتشار أمراض العيون التي تسبب العمى.

وذكر بيان صادر عن مركز إبصار ، أنه من المقرر قيام المركز بإجراء نحو 100عملية مياه بيضاء مجانا بمحافظة الأقصر؛ لغير القادرين، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون.

وتستهدف الحملة إجراء نحو 250 عملية مياه بيضاء لغير القادرين خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020م بعدد من المحافظات بجمهورية مصر العربية.

وقال بيان صادر عن مركز "إبصار" ان الحملة تستهدف إجراء نحو 250 عملية مياه بيضاء لغير القادرين خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي 2020م بعدد من المحافظات ،وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون .

ونجح مركز "إبصار" خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد، وإجراء نحو 3423 عملية مياه بيضاء في مصر.

وأكد الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب،أن الهدف من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز "إبصار" داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية 2020، والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الذي يمكن تفاديه.

وحرص المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب،طوال الفترة الماضية على إطلاق قوافل طبية لغير القادرين لإجراء 60 عملية مياة بيضاء مجانا بمحختلف المحافظات.

كما نجح المركز خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد، و نحو 3363 عملية مياه بيضاء لغير القادرين في مصر.