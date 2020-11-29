تقديرا لجهودها.. محافظ الشرقية يمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع المحافظة

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر المحافظة، وذلك في مستهل زيارتها للشرقية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ الشرقية أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات الوزارة في المحافظة.

وقام الدكتور ممدوح غراب بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع المحافظة تكريما لها وتقديرا لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.

ومن المقرر أن تقوم القباج خلال جولتها بزيارة جامعة الزقازيق، حيث تقوم بافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وحدة بنك ناصر وبيت التطوع لمكافحة الإدمان بالجامعة.

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا لكلية التربية الرياضية بنات، فضلا عن عرض فني لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

كما تقوم الوزيرة أيضًا بتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة منها مجمع خدمات الطفولة والامومة، بالاضافة الى دار بسمة لايواء المشردين ومجمع الدفاع الاجتماعي بالمحافظة.