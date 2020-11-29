الكهرباء: خطة استثمارية بـ 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة

انعقدت صباح اليوم، الأحد، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة ميزانية العام المالى 2019/2020، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد شاكر أن نجاح القطاع جاء بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من جميع مصادر الإنتاج لجميع العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين المجتمع.

وأكد الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًا وأفريقيًا.

وأشاد الدكتور شاكر بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية.

هذا وقد استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أوضحت فيه الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل حيث تم:

تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

تنفيذ خطة إستثمارية خلال العام المالى 2019/2020 بقيمة تبلغ حوالى 13,2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2019/2020 حوالى 181 مليار ك. و. س.

نجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى حوالى 6200 كم بالعام المالى 2019/ 2020، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وحول إنشاء وتحديث مراكز التحكم يتم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حاليًا إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث (4) تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا).

هذا ويجرى أيضًا إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم (106) محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى.

كما تم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا.

هذا وقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعين حوالى 1,3 مليار جنيه.

ومن أهم الدراسات لمجابهة المشاكل التي تواجه الشبكة تقوم حاليًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود (500، 220، 66 ك. ف).

وكذلك إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، بالإضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار.

هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية، ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.

دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة.

وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

ففيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية:

توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها.

استخدام اطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقًا لخريطة التلوث.

التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد.

التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

الاعتماد على الغسيل الميكانيكى للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التى قد تسبب عدم الاستقرار فى تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة بأحدث أجهزة الاختبارات والتصوير الحرارى (النقاط الساخنة - الموصلات المقطوعة - الملحقات المكسورة).

وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار، تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجي.

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، ولتحقيق هذا الهدف أوضحت "مشالى" أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات، وذلك على النحو التالى:ـ

تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) بإجمالي قدرات 2865م. و.



1000 م. و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

1865م. و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية

هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.

وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح:

مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م. و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم، وتم التشغيل التجارى الفعلى فى 31/10/2019.

مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م. و تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية ومخطط التشغيل التجارى فى الربع الأول من 2021.

مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م. و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجارى فى 2023.

ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية:

محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة إجمالية 1465 م. و، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بـ 32 مشروعا بقدرة 1465 م. و فى نوفمبر 2019.

كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م. و.

وأضافت أنه جار التفاوض واتمام التعاقد فى الوقت الحالى على عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح يصل إجمالى قدراتها إلى حوالى 1750 ميجاوات، منها حوالى 1200 ميجاوات من طاقة الرياح، وحوالى 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

ومما سبق يتضح أنه بإتمام التعاقد على المشروعات الجارى التفاوض بشأنها يصبح إجمالى قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجارى إنهاء التفاوض عليها حوالى 8322 ميجاوات، وهو ما يمثل حوالى 27% من الحمل الأقصى لعام 2020 حوالى 30600 ميجاوات.

ولربط محطات توليد الطاقة الشمسية (بموقع بنبان) بالشبكة الموحدة قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعمل الآتي:



إنشاء 4 محطات محولات جهد 220 /22 ك.ف بمنطقة بنبان (1، 2، 3، 4).

توسيع محطة محولات بنبان (3) لتعمل على جهد 500 ك. ف.

إنشاء خطوط جهد 220 ك. ف لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالي 32 كم.

إنشاء كابلات جهد 22 ك. ف لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على 1000 كم.

كما تقوم الشركة حاليًا بإنشاء خط بنبان / نجع حمادي جهد 500 ك. ف بطول 195 كم بإجمالي استثمارات مقدارها 1,65 مليار جنيه، وتم الانتهاء من التنفيذ.

هذا وقد تم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة 400 متر مربع داخل حدود محطة محولات بنبان 3، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالي 100 مليون جنيه.

وقد أثنى الدكتور شاكر على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.

وأوضح أنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.