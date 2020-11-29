الصحة: 5 قواعد مهمة لتحضير الطعام بدون مشاكل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 5 قواعد مهمة لتحضير الطعام بطريقة صحيحة تجنبا لأى مشاكل صحية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القواعد كالتالي:-

حفظ الطعام فى درجة حرارة مناسبة.

فصل الطعام المطبوخ عن النيئ.

التأكد من نظافة الطعام والتأكد من طهيه بطريقة جيدة.

وحثت وزارة الصحة، المواطنين على الاهتمام بالغذاء الصحى السليم والبعد عن الوجبات السريعة والاهتمام بالخضراوات والفاكهة بشكل منتظم.

وتابعت: "الوجبات السريعة خطر وتسبب مشاكل صحية كبيرة وتناول طعام الشوارع يسبب أضرارا كبيرة للجهاز الهضمى".

وقالت الوزارة: "يوفر معهد التغذية القومى برامج غذائية صحية ومتوازنة مناسبة لكل الأعمار وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 115183 حالة من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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