القاهرة تسجل 22 .. الأرصاد: أمطار على السواحل غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الاثنين، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.
ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبوة مائية صباحا وأمطار خفيفة على متوسطة غربا، والرياح معتدلة.
ويبقى الطقس ما بين اللطيف والمعتدل على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.
وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
ويكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياج السطحية جنوبية غربية.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحرى 22 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12.
ويشهد طقس اليوم الأحد، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويبقى الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على الجنوب شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على كافة محافظات الجمهورية.
أما درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
الاسكندرية 22 14
وادى النطرون 20 15
طنطا 20 14
شبين الكوم 20 14
دمنهور 21 15
بلطيم 21 15
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 21 10
بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 22 13
السويس 21 14
العريش 21 13
رفح 20 12
رأس سدر 22 14
نخل 19 08
نويبع 22 18
طابا 19 15
كاترين 16 07
الطور 24 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 17
مرسى علم 24 18
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 11
المنيا 22 10
أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
قنا 24 11
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
ادفو 25 12
أبوسمبل 23 13
الوادى الجديد 23 10
شلاتين 28 17
ابو رماد 27 18
حلايب 26 18
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