نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس "الشيوخ": الحكومة جادة وصادقة في التعاون معنا ‎ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الحكومة جادة وصادقة تمامًا في العمل على التعاون الدائم والمثمر مع مجلس الشيوخ، مشيرًا إلي أن الفترة القادمة ستشهد تعاون كبير.

وأكد التقرير البرلماني الخاص باللائحة، أن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلًا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصًا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.