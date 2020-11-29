نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس "الشيوخ": الحكومة جادة وصادقة في التعاون معنا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الحكومة جادة وصادقة تمامًا في العمل على التعاون الدائم والمثمر مع مجلس الشيوخ، مشيرًا إلي أن الفترة القادمة ستشهد تعاون كبير.
وأكد التقرير البرلماني الخاص باللائحة، أن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلًا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصًا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.