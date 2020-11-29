نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحصول علي الترخيص وفعالية مثيرة للجدل".. تفاصيل صادمة حول لقاح كوفيشيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة هندية عملاقة، أمس السبت، عن الحصول علي ترخيص طارئ لإنتاج لقاح "كوفيشيلد" خلال أسبوعين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن لقاح "كوفيشيلد":

إنتاج ١٠٠ مليون جرعة شهريا:

وأعلن أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لـ"معهد أمصال الهند" "سيروم إنستتيوت أوف إنديا"، الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له، أن بداية من عام 2021 سيكون المعهد قادرا على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح "كوفيشيلد".

جامعة أكسفورد:

وقامت شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد بتطوير لقاح "كوفيشيلد".

تصريح صادم:

وقالت "أسترازينيكا" إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث على لقاح "كوفيشيلد"، بعد حالة الإرباك التي أثارها العلماء بشأن مدى فاعليته.

مدي فعاليته:

وأكدت شركة الأدوية أن تجاربها أشارت إلى معدل نجاح للقاح بنسبة 70 بالمئة، ثم قالت إن النسبة قفزت إلى 90 بالمئة عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

ولم تذكر "أسترازينيكا" على الفور أن معدل الفعالية الأعلى انطبق فقط على الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أقل، إلا أنها أصرت على أن هذه النتائج لن تؤثر على الموافقة التنظيمية.

التأكيد علي حصول الترخيص:

وقال بوناوالا: "هناك بعض الإرباك في التواصل سوف يتم إيضاحه في الأيام المقبلة"، موضحا أن ذلك "لن يؤثر على الترخيص للاستخدام الطارئ في المملكة المتحدة، ولا يجب على الإطلاق أن يكون له تأثير أيضا في الهند".

وأضاف"نحن بصدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في الأسبوعين المقبلين".