نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيلة "الشيوخ": سيكون للمجلس دور بارز في تحقيق مصلحة الوطن في المقال التالي
وقالت فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، بمقر مجلس الشيوخ، إنه للحقيقية والتاريخ لقد كان أعضاء اللجنة وعددهم ثلاثون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرصوا على مشاركة آرائهم واقتراح مواد جديدة باللائحة فكان هذا المشروع بين أيديكم والذي تمت دراسته بعناية فائقة ومراجعته من قِبل مجلس الدولة.
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: الأمر الذي أرى معه وأنا مطمئنة إلى ما وصلنا اليه الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وأن العمل في المجلس في ظل هذه اللائحة سوف يُعد إضافة جديرة بالاحترام وإضافة كبيرة للمنظومة التشريعية.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل حرص القيادة السياسية ورغبتها الملحة بجهود التنمية في مصر إلى أقصى طاقتها الممكنة أتوقع أن يكون للمجلس دورًا بارزًا في تحقيق مصلحة الوطن من خلال ما ستحققه اللائحة من بيئة مناسبة للعمل، ويوفر للأعضاء ما يصبون اليه من قواعد يعتمدون عليها في آليات مناقشتهم ومقترحاتهم بمختلف اللجان.