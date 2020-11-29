نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيلة "الشيوخ": سيكون للمجلس دور بارز في تحقيق مصلحة الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة حرصت خلال اجتماعاتها على مدى شهر ونصف على مراعاة أن تخرج اللائحة بشكل يحقق الأهداف التي انشأ المجلس ليحققها ودارت المناقشات حول البنود بكل شفافية وديمقراطية وإيمان تام بأهمية تعددية وطرح الرؤى المختلفة، لافتة إلي أن رئيس المجلس كان حريصًا على الاستماع لكل الآراء.

وقالت فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، بمقر مجلس الشيوخ، إنه للحقيقية والتاريخ لقد كان أعضاء اللجنة وعددهم ثلاثون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرصوا على مشاركة آرائهم واقتراح مواد جديدة باللائحة فكان هذا المشروع بين أيديكم والذي تمت دراسته بعناية فائقة ومراجعته من قِبل مجلس الدولة.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: الأمر الذي أرى معه وأنا مطمئنة إلى ما وصلنا اليه الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وأن العمل في المجلس في ظل هذه اللائحة سوف يُعد إضافة جديرة بالاحترام وإضافة كبيرة للمنظومة التشريعية.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل حرص القيادة السياسية ورغبتها الملحة بجهود التنمية في مصر إلى أقصى طاقتها الممكنة أتوقع أن يكون للمجلس دورًا بارزًا في تحقيق مصلحة الوطن من خلال ما ستحققه اللائحة من بيئة مناسبة للعمل، ويوفر للأعضاء ما يصبون اليه من قواعد يعتمدون عليها في آليات مناقشتهم ومقترحاتهم بمختلف اللجان.