نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يطالب بعدم النص على مبادئ الشريعة الإسلامية باللائحة.. و"الشيوخ يرفض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب النائب محمود حسين، عضو مجلس الشيوخ، في موجة من الاعتراضات خلال مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعية الإسلامية.

وتقدم النائب محمود حسين بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، قائلًا إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقًا مع الشريعية الإسلامية.

ورد النائب فرج الدري محذرًا وقال: «أخشى أنه في حالة حذف كلمة الشريعية الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب».

فيما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة «الشريعية الإسلامية» يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعية باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقًا مع الشريعة والدستور.

وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائٔحة.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي المادة الأولي من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بما يقضي بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

يأتي ذلك بعد جدل داخل القاعة حول إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، مابين مؤيد ومعارض، حيث ذهب الرأي الأول إلي أهمية التأكيد علي اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني ومنهم حزب مستقبل وطن والوفد ذهب إلي أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقا في وقت ما تؤدي إلي توسيع الاختصاصات.

ووفقًا للتقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.