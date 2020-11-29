نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الشرقية يمنح وزيرة التضامن الإجتماعي درع المحافظة تقديرا لجهودها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر المحافظة وذلك في مستهل زيارتها للشرقية.

وأستعرضت وزيرة التضامن الإجتماعي مع محافظ الشرقية أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات الوزارة في المحافظة.

وقام الدكتور ممدوح غراب بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع المحافظة تكريما لها وتقديرا لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.

هذا وتقوم وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها بالشرقية، بزيارة جامعة الزقازيق، حيث تقوم بإفتتاح وحدة التضامن الإجتماعي وحدة بنك ناصر وبيت التطوع لمكافحة الإدمان بالجامعة.

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا لكلية التربية الرياضية بنات، فضلا عن عرض فني لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

كما تقوم الوزيرة ايضًا بتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة منها مجمع خدمات الطفولة والامومة، بالاضافة الى دار بسمة لايواء المشردين ومجمع الدفاع الاجتماعي بالمحافظة.