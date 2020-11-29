نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة في المقال التالي
وأوضحت الهيئة في البيان، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في درجات حرارة خلال الفترة المقبلة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:
غدًا الإثنين:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق (مطروح-السلوم)
يوم الثلاثاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (الاسكندرية-مطروح-السلوم).
-أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (بورسعيد-العريش-رفح).
الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة)
يوم الأربعاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (مطروح-السلوم).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية
أمطار خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد-رفح-العريش)
الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة)
وأكدت الهيئة أنه يتم أتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرا الي تحديث التنبؤات الجوية يوميا.