نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاحد عن أماكن سقوط الأمطار بمحافظات، وذلك اعتبارا من غدًا الإثنين الموافق 30 نوفمبر وحتي يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر.

وأوضحت الهيئة في البيان، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في درجات حرارة خلال الفترة المقبلة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:

غدًا الإثنين:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق (مطروح-السلوم)

يوم الثلاثاء المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (الاسكندرية-مطروح-السلوم).

-أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (بورسعيد-العريش-رفح).

الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة)

يوم الأربعاء المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (مطروح-السلوم).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية

أمطار خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد-رفح-العريش)

الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة)

وأكدت الهيئة أنه يتم أتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرا الي تحديث التنبؤات الجوية يوميا.