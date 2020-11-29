التأمينات: بدء صرف معاشات ديسمبر الثلاثاء المقبل

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عدهم ما قارب من 10.5 مليون مواطن على مستوي الجمهورية مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

وأكد عوض، أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الأول والثاني من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر.

وأشار رئيس هيئة التامين الاجتماعي، إلى أنه ومع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كرونا وإستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة.

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أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف، وذلك اعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة، إعتبارًا من اليوم الأول من ديسمبر.

